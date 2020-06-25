На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба соблазнял жителей Донбасса горой преференций и «в тысячу раз большими, чем в России» правами и свободами в случае возвращения ДНР и ЛНР под жовто-блакытный прапор.Кулеба не понимает, что свидетельства отношения к себе со стороны Киева дончане и луганчане видят шестой год в виде тонн мин и снарядов, летящих в их дома с другой стороны фронта. Они помнят, как украинские политики говорили, что «мразям» можно обещать всё что угодно, а «вешать их будем потом». Они помнят, как нацбаты и военнослужащие Украины шли их убивать, лихо рассевшись на броне, закатав рукава и покуривая сигаретки, а потом в слезах на корточках умоляли ополченцев сохранить им жизни, потому что они не хотели, а их заставили. Донбассцы не забыли слова бывшего президента: «Их дети будут сидеть в повалах…»Донбасс помнит и обращает свою память в камень и бронзу – не только для того, чтобы передать будущим поколениям память о пережитом и переживаемом кошмаре, но чтобы объяснить, почему славный шахтёрский край ушёл от кровавого киевского режима после переворота 2014 года и не вернётся к прежним берегам уже никогда.Каждый год на Донбассе появляются новые памятники его новой истории и новым героям. Прежде всего, это история войны и герои этой войны – не только ополченцы, но и гражданские, пережившие и переживающие то, что, казалось бы, невозможно и не должно было случиться.Наверное, самые трогательные и самые страшные памятники – донецкая Аллея ангелов и луганский памятный знак, созданные в память о погибших от рук украинских карателей детей Донбасса. Убитые дети – главный приговор Киеву.Памятный знак «Погибшим детям ЛНР»Недалеко от чёрной доски с именами и фамилиями убитых Украиной детей ДНР российским скульптором Денисом Селезнёвым по эскизу, нарисованному московскими школьниками, был поставлен памятник, изображающий мальчика, заслоняющего собой сестру при артиллерийском обстреле ВСУ. Прототипом скульптуры стал 14-летний Кирилл Сидорюк из с. Буткевичи Луганской области, закрывший от осколков свою младшую сестру Таню и спасший ей жизнь ценой собственной.Памятник «Детям Донбасса, детям войны»В 2017 году в парке им. Щорса Луганска также открыли памятник детворе, погибшей от рук украинских карателей.Сегодня по памятникам в ЛНР и ДНР можно изучать историю преступлений украинской военщины. Здесь почти в каждом городе есть свой памятник или памятный знак, посвящённый убитым при при обстрелах (или конкретном обстреле) гражданским людям.Памятный знак жертвам авиаудара в ЛуганскеВ Луганске стоит памятный знак на месте нанесения ВВС Украины авиаудара по областной администрации 2 июня 2014 года, когда погибли восемь человек и около 30 получили ранения. Цинизм киевских властей, первоначально уверяющих, что это «кондиционер взорвался», уже тогда оттолкнул от Киева луганчан.В Ровеньках есть памятник жертвам удара баллистической ракеты «Точка-У», выпущенной по мирному городу Вооружёнными силами Украины 22 августа 2014 года.В Донецке около троллейбусной остановки «Донгормаш» открыт памятный знак на месте обстрела ВСУ троллейбуса с горожанами 22 января 2015 года.В столице ДНР установлены памятники погибшим врачам, энергетикам, работникам коммунальных служб, которые под обстрелами просто делали свою работу. И принимали смерть от украинских пуль и снарядов.Памятные знаки погибшим медикам, энергетикам и работникам ЖКХ Донецка14 ноября 2019 года в Горловке на фасаде 9-этажного жилого дома по улице Бессонова, 17 были открыты мемориальные доски в память о погибших при варварском обстреле 2014 года горловчанах. Тогда украинской армией были убиты пять человек: отец семейства Олег Булаев с детьми Даниилом девяти лет и Сонечкой четырёх лет. Его супруга Татьяна скончалась от тяжёлых ранений немного позже в больнице. В тот же день погибла соседка семейной пары – 71-летняя Анна Епишева, прикрыв собой от осколков снаряда своего маленького внука.Мемориальные доски в память о жертвах обстрела ГорловкиТам же, в непобедимой Горловке, которую шесть лет терзают жестокими обстрелами, на проспекте Победы открыли мемориал погибшим жителям города.Мемориал погибшим в ГорловкеВ Стаханове построен большой мемориал, посвящённый погибшим от рук ВСУ жителям города и его защитникам. Скульптурная композиция «Скорбящий ангел» посвящена убитым Украиной мирным жителям Макеевки. В Лутугино на плите «Книги памяти» указаны имена погибших 77 мирных жителей и 54 ополченцев.Мемориал в СтахановеКнига памяти в ЛутугиноНародные мемориалы в посёлке Криничная, с. Сабовка и СтаробешевоВ 2015 году в Донецке возле мемориала освободителям появился памятник «Погибшим гражданам ДНР». Его сделали кузнецы города, используя снаряд «Града», из которого вырастают четыре выкованные розы.Выкованные из снаряда грады розы в память о погибших жителях ДНРИ, конечно, в республиках чтут своих защитников, летом 2014 года вставших на пути военной машины Киева. На Саур-Могиле, ставшей мемориалом двух войн, где монумент героям Великой Отечественной разбит и посечён осколками и снарядами, есть несколько памятников ополченцам, среди которых лаконичен и многозначителен Колокол памяти.Памятники ополченцам на Саур-МогилеЕще один колокол установлен в Шахтёрске, где ополченцы раздолбали колонну 25-бригаду днепропетровских десантников.Под Луганском в Хрящеватом прямо на трассе стоит самый оригинальный памятник – танк Т-64 или «Черный танк», реальный участник событий. Заглохшую машину бросили танкисты ВСУ, но луганские афганцы её завести и вступили на ней в бой, подбив украинские БМП и два танка, после чего машина была подбита и сгорела с экипажем. Теперь он стоит безмолвным закопчённым железным ветераном войны на Донбассе, к которому местные жители несут цветы.«Чёрный танк»Немало здесь и простых деревянных крестов, тоже символизирующих трагические и героические страницы этой войны. Крест стоит на месте подвига блокпоста ополченцев на «Бахмутке», ещё один – возле Донецкого аэропорта на месте гибели бойцов батальона «Восток» и российских добровольцев 26 мая 2014 года.Александр Ходаковский на месте гибели добровольцев в районе ДАПЗахарченко, Гиви, Моторола, Дрёмов, Мамай… Их помнят и увековечивают эту память. В Алчевске установили памятник Мозговому, не забыв и о его месте гибели.Место гибели Алексея МозговогоМемориальная доска в память об Александре ЗахарченкоМемориал героям ДНРВ луганском сквере Героев Великой Отечественной войны был открыт памятник работы знаменитого Юнуса Сафардиара погибшим в 2014 году журналистам ВГТРК Игорю Корнелюку и Антону Волошину, а также всем погибшим за время конфликта на Донбассе репортёрам.Памятник погибшим на Донбассе журналистам, фото ЛИЦВ Киеве отлично понимают глубочайший символизм каждого памятника, их психологическое и патриотическое влияние, а потому агентура и украинские диверсанты памятники взрывают и крушат, причем некоторые по два раза.Но ЛНР и ДНР живут своей жизнью и своими героями, при этом там не забывая героев Великой Отечественной. За шесть лет там появились памятники маршалам Жукову и Бирюзову, генералу Маргелову, советскому асу Покрышкину. Установлены памятники Святителю Луке и атаману Платову.Памятник Святителю Луке (Войно-Ясенецкому) – подарок дончанам от автора проекта «Аллея Российской Славы» Михаила Сердюкова, фото «Комсомольская правда. Донецк»В Донецке недавно открыли памятники Пушкину (в Будённовском районе) и Чехову (у Калининского моста).В Луганске в парке имени Максима Горького – новая скульптура «Девушка с веслом». Жизнь продолжается, и эта жизнь уже без нынешней Украины, которая приглашает Донбасс вернуться под свист снарядов.