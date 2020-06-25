gorynych123

Новые памятники Донбасса как точки невозврата ( 20 фото )

Дмитрий САМОЙЛЕНКО 

Новые памятники Донбасса как точки невозврата украина

На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба соблазнял жителей Донбасса горой преференций и «в тысячу раз большими, чем в России» правами и свободами в случае возвращения ДНР и ЛНР под жовто-блакытный прапор.

Кулеба не понимает, что свидетельства отношения к себе со стороны Киева дончане и луганчане видят шестой год в виде тонн мин и снарядов, летящих в их дома с другой стороны фронта. Они помнят, как украинские политики говорили, что «мразям» можно обещать всё что угодно, а «вешать их будем потом». Они помнят, как нацбаты и военнослужащие Украины шли их убивать, лихо рассевшись на броне, закатав рукава и покуривая сигаретки, а потом в слезах на корточках умоляли ополченцев сохранить им жизни, потому что они не хотели, а их заставили. Донбассцы не забыли слова бывшего президента: «Их дети будут сидеть в повалах…»

Донбасс помнит и обращает свою память в камень и бронзу – не только для того, чтобы передать будущим поколениям память о пережитом и переживаемом кошмаре, но чтобы объяснить, почему славный шахтёрский край ушёл от кровавого киевского режима после переворота 2014 года и не вернётся к прежним берегам уже никогда.

Каждый год на Донбассе появляются новые памятники его новой истории и новым героям. Прежде всего, это история войны и герои этой войны – не только ополченцы, но и гражданские, пережившие и переживающие то, что, казалось бы, невозможно и не должно было случиться.

Наверное, самые трогательные и самые страшные памятники – донецкая Аллея ангелов и луганский памятный знак, созданные в память о погибших от рук украинских карателей детей Донбасса. Убитые дети – главный приговор Киеву.

Новые памятники Донбасса как точки невозврата украина

Памятный знак «Погибшим детям ЛНР»

Недалеко от чёрной доски с именами и фамилиями убитых Украиной детей ДНР российским скульптором Денисом Селезнёвым по эскизу, нарисованному московскими школьниками, был поставлен памятник, изображающий мальчика, заслоняющего собой сестру при артиллерийском обстреле ВСУ. Прототипом скульптуры стал 14-летний Кирилл Сидорюк из с. Буткевичи Луганской области, закрывший от осколков свою младшую сестру Таню и спасший ей жизнь ценой собственной.

Новые памятники Донбасса как точки невозврата украина

Новые памятники Донбасса как точки невозврата украина

Памятник «Детям Донбасса, детям войны»

В 2017 году в парке им. Щорса Луганска также открыли памятник детворе, погибшей от рук украинских карателей.

Сегодня по памятникам в ЛНР и ДНР можно изучать историю преступлений украинской военщины. Здесь почти в каждом городе есть свой памятник или памятный знак, посвящённый убитым при при обстрелах (или конкретном обстреле) гражданским людям.

Новые памятники Донбасса как точки невозврата украина

Памятный знак жертвам авиаудара в Луганске

В Луганске стоит памятный знак на месте нанесения ВВС Украины авиаудара по областной администрации 2 июня 2014 года, когда погибли восемь человек и около 30 получили ранения. Цинизм киевских властей, первоначально уверяющих, что это «кондиционер взорвался», уже тогда оттолкнул от Киева луганчан.

В Ровеньках есть памятник жертвам удара баллистической ракеты «Точка-У», выпущенной по мирному городу Вооружёнными силами Украины 22 августа 2014 года.

В Донецке около троллейбусной остановки «Донгормаш» открыт памятный знак на месте обстрела ВСУ троллейбуса с горожанами 22 января 2015 года.

В столице ДНР установлены памятники погибшим врачам, энергетикам, работникам коммунальных служб, которые под обстрелами просто делали свою работу. И принимали смерть от украинских пуль и снарядов.

Новые памятники Донбасса как точки невозврата украина

Памятные знаки погибшим медикам, энергетикам и работникам ЖКХ Донецка

14 ноября 2019 года в Горловке на фасаде 9-этажного жилого дома по улице Бессонова, 17 были открыты мемориальные доски в память о погибших при варварском обстреле 2014 года горловчанах. Тогда украинской армией были убиты пять человек: отец семейства Олег Булаев с детьми Даниилом девяти лет и Сонечкой четырёх лет. Его супруга Татьяна скончалась от тяжёлых ранений немного позже в больнице. В тот же день погибла соседка семейной пары – 71-летняя Анна Епишева, прикрыв собой от осколков снаряда своего маленького внука.

Новые памятники Донбасса как точки невозврата украина

Мемориальные доски в память о жертвах обстрела Горловки

Там же, в непобедимой Горловке, которую шесть лет терзают жестокими обстрелами, на проспекте Победы открыли мемориал погибшим жителям города.

Новые памятники Донбасса как точки невозврата украина

Мемориал погибшим в Горловке

В Стаханове построен большой мемориал, посвящённый погибшим от рук ВСУ жителям города и его защитникам. Скульптурная композиция «Скорбящий ангел» посвящена убитым Украиной мирным жителям Макеевки. В Лутугино на плите «Книги памяти» указаны имена погибших 77 мирных жителей и 54 ополченцев.

Новые памятники Донбасса как точки невозврата украина

Мемориал в Стаханове

Новые памятники Донбасса как точки невозврата украина

Книга памяти в Лутугино

Новые памятники Донбасса как точки невозврата украина

Народные мемориалы в посёлке Криничная, с. Сабовка и Старобешево

В 2015 году в Донецке возле мемориала освободителям появился памятник «Погибшим гражданам ДНР». Его сделали кузнецы города, используя снаряд «Града», из которого вырастают четыре выкованные розы.

Новые памятники Донбасса как точки невозврата украина

Выкованные из снаряда грады розы в память о погибших жителях ДНР

И, конечно, в республиках чтут своих защитников, летом 2014 года вставших на пути военной машины Киева. На Саур-Могиле, ставшей мемориалом двух войн, где монумент героям Великой Отечественной разбит и посечён осколками и снарядами, есть несколько памятников ополченцам, среди которых лаконичен и многозначителен Колокол памяти.

Новые памятники Донбасса как точки невозврата украина

Памятники ополченцам на Саур-Могиле

Еще один колокол установлен в Шахтёрске, где ополченцы раздолбали колонну 25-бригаду днепропетровских десантников.

Под Луганском в Хрящеватом прямо на трассе стоит самый оригинальный памятник – танк Т-64 или «Черный танк», реальный участник событий. Заглохшую машину бросили танкисты ВСУ, но луганские афганцы её завести и вступили на ней в бой, подбив украинские БМП и два танка, после чего машина была подбита и сгорела с экипажем. Теперь он стоит безмолвным закопчённым железным ветераном войны на Донбассе, к которому местные жители несут цветы.

Новые памятники Донбасса как точки невозврата украина

«Чёрный танк»

Немало здесь и простых деревянных крестов, тоже символизирующих трагические и героические страницы этой войны. Крест стоит на месте подвига блокпоста ополченцев на «Бахмутке», ещё один – возле Донецкого аэропорта на месте гибели бойцов батальона «Восток» и российских добровольцев 26 мая 2014 года.

Новые памятники Донбасса как точки невозврата украина

Александр Ходаковский на месте гибели добровольцев в районе ДАП

Захарченко, Гиви, Моторола, Дрёмов, Мамай… Их помнят и увековечивают эту память. В Алчевске установили памятник Мозговому, не забыв и о его месте гибели.

Новые памятники Донбасса как точки невозврата украина

Место гибели Алексея Мозгового

Новые памятники Донбасса как точки невозврата украина

Мемориальная доска в память об Александре Захарченко

Новые памятники Донбасса как точки невозврата украина

Мемориал героям ДНР

В луганском сквере Героев Великой Отечественной войны был открыт памятник работы знаменитого Юнуса Сафардиара погибшим в 2014 году журналистам ВГТРК Игорю Корнелюку и Антону Волошину, а также всем погибшим за время конфликта на Донбассе репортёрам.

Новые памятники Донбасса как точки невозврата украина

Памятник погибшим на Донбассе журналистам, фото ЛИЦ

 В Киеве отлично понимают глубочайший символизм каждого памятника, их психологическое и патриотическое влияние, а потому агентура и украинские диверсанты памятники взрывают и крушат, причем некоторые по два раза.

Но ЛНР и ДНР живут своей жизнью и своими героями, при этом там не забывая героев Великой Отечественной. За шесть лет там появились памятники маршалам Жукову и Бирюзову, генералу Маргелову, советскому асу Покрышкину. Установлены памятники Святителю Луке и атаману Платову.

Новые памятники Донбасса как точки невозврата украина

Памятник Святителю Луке (Войно-Ясенецкому) – подарок дончанам от автора проекта «Аллея Российской Славы» Михаила Сердюкова, фото «Комсомольская правда. Донецк»

В Донецке недавно открыли памятники Пушкину (в Будённовском районе) и Чехову (у Калининского моста).

В Луганске в парке имени Максима Горького – новая скульптура «Девушка с веслом». Жизнь продолжается, и эта жизнь уже без нынешней Украины, которая приглашает Донбасс вернуться под свист снарядов.

Материал взят: Тут

#украина
+175634
  • 0
  • 6 400
Обнаружили ошибку?
Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте уведомление Администрации.
Нужна органическая вечная ссылка из данной статьи? Постовой?
Подробности здесь

Добавить комментарий

  • Внимание!!! Комментарий должен быть не короче 40 и не длиннее 3000 символов.
    Осталось ввести знаков.
    • angelangryapplausebazarbeatbeerbeer2blindbokaliboyanbravo
      burumburumbyecallcarchihcrazycrycup_fullcvetokdadadance
      deathdevildraznilkadrinkdrunkdruzhbaedaelkafingalfoofootball
      fuckgirlkisshammerhearthelphughuhhypnosiskillkissletsrock
      lollooklovemmmmmoneymoroznevizhuniniomgparikphone
      podarokpodmigpodzatylnikpokapomadapopapreyprivetprostitequestionrofl
      roseshedevrshocksilaskuchnosleepysmehsmilesmokesmutilisnegurka
      spasibostenastopsuicidetitstorttostuhmylkaumnikunsmileura
      vkaskewakeupwhosthatyazykzlozomboboxah1n1aaaeeeareyoukiddingmecerealguycerealguy2
      challengederpderpcryderpgopderphappyderphappycryderplolderpneutralderprichderpsadderpstare
      derpthumbderpwhydisappointfapforeveraloneforeveralonehappyfuckthatbitchgaspiliedjackielikeaboss
      megustamegustamuchomercurywinnotbadnumbohgodokaypokerfaceragemegaragetextstare
      sweetjesusfacethefuckthefuckgirltrolltrolldadtrollgirltruestoryyuno